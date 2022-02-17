34 مل ثانية متوسط زمن استجابة الإنترنت المتنقل في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل متوسط زمن الاستجابة للإنترنت الثابت في المملكة معدل 20 مل ثانية خلال الربع الرابع العام الماضي، فيما سجل زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت المتنقل 34 مل ثانية، وسجلت شبكات الجيل الخامس المتنقل 26 مل ثانية، وذلك بحسب تقرير الربع الرابع من 2021 لمبادرة «GameMode» الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضحت الهيئة أن شركة سلام تصدرت باقي الشركات لمتوسط زمن الاستجابة لشبكات الإنترنت الثابت بعد تسجيلها 10 مل ثانية، وجاءت شركة موبايلي ثانية بـ 12 مل ثانية، تلتها شركات الاتصالات السعودية STC ثالثة بـ 20 مل ثانية، وزين رابعة بـ30 مل ثانية، وأخيرا شركة اتحاد عذيب للاتصالات «جو» بـ 31 مل ثانية.

وبحسب بيانات التقرير فقد تصدرت شركة موبايلي نظيراتها في متوسط زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل بعد أن سجلت 30 مل ثانية، جاءت بعدها شركة زين بـ 32 مل ثانية، فيما سجلت الاتصالات السعودية STC معدل 35 مل ثانية لتكون ثالث مقدمي الخدمات في هذا التصنيف.

وعلى صعيد شبكات الجيل الخامس المتنقل أظهر التقرير تسجيل معدل 26 مل ثانية كمتوسط زمن الاستجابة في المملكة، حيث جاءت شركة موبايلي في الصدارة بـ 23 مل ثانية، تلتها شركة زين بـ 25 مل ثانية، ثم الاتصالات السعودية STC بمعدل 28 مل ثانية.

ورصد التقرير تصدر شركة موبايلي لمقدمي الخدمات في زمن استجابة شبكات الإنترنت المتنقل في مناطق الحدود الشمالية وحائل والقصيم ونجران وجازان وعسير ومكة المكرمة والباحة، كما تصدرت شركة الاتصالات السعودية STC مقدمي الخدمات في مناطق الجوف وتبوك، في الوقت الذي تصدرت فيه شركة زين في مناطق الرياض والشرقية والمدينة المنورة.

وأسهمت مبادرة «GameMode» في تحسن نسبة متوسط زمن الاستجابة «Ping» بما يصل إلى 82% إضافة إلى رعاية ودعم 6 بطولات من أكبر بطولات الرياضات الالكترونية، وتوفير باقات بمميزات للاعبين استفاد منها أكثر من 6 ملايين مشترك، وتقديم الدعم الفني لأكثر من 100 ألف لاعب.

متوسط زمن الاستجابة للإنترنت في المملكة (الربع الرابع 2021)

1 - الثابت: 20 مل ثانية







سلام 10 مل ثانية



موبايلي 12 مل ثانية



الاتصالات السعودية 20 مل ثانية



زين 30 مل ثانية



اتحاد عذيب 31 مل ثانية



2 - المتنقل: 34 مل ثانية





موبايلي 30 مل ثانية



زين 32 مل ثانية



الاتصالات السعودية 35 مل ثانية

