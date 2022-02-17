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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شركة وادي طيبة الذراع الاستثماري لجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وقعت مذكرة تفاهم مع Flat6Labs، تهدف إلى تعزيز ودعم رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات عن طريق مجموعة من المبادرات والفعاليات ومشاريع للدعم والاستثمار في رواد الأعمال في قطاع تقنية المعلومات، بما يسهم في تعزيز أعمال ومبادرات المنظومة الوطنية في قطاعي البحث والابتكار وتقنية المعلومات ونقل الخبرة والمعرفة لرواد الأعمال. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وادي طيبة الدكتور جابر المطيري أن جهود الشركة، ستركز خلال الفترة المقبلة في بناء منظومة متكاملة لدعم وتمكين رأس المال البشري في التقنيات الحديثة وبيئة محفزة للابتكار، لتسهم في تعزيز بناء الشركات الناشئة وإيجاد الفرص لرواد الأعمال في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ضمن منظومة العمل الوطنية في المملكة، التي تعد أكبر مركز إقليمي للتقنية والرائدة في التقنية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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