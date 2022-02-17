شكرا لقرائتكم خبر منتدى الرياض يستعرض دراسة توحيد إصدار الضرائب والرسوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض منتدى الرياض الاقتصادي، في حلقة نقاش، دراسة «أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار»، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك في إطار استعدادات منتدى الرياض الاقتصادي لعقد دورته العاشرة.

وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد الراجحي، أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي من خلال تحديد أنواع الرسوم والضرائب وقيمها وعدم ازدواجية بعضها وإمكانية توحيد مرجعية فرضها، مشيرا إلى أن الرسوم والضرائب تعد أحد أهم المصادر المالية العامة مما يستوجب معرفة آثارها على المالية العامة وكذلك آثارها الاجتماعية.

من جانبه، أوضح عضو مجلس الأمناء الدكتور رجا المرزوقي، أن الدراسة مازالت في بدايتها، وأن هذا أول لقاء يطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيرا إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.

وقال المرزوقي إن الدراسة تأتي أهميتها في استقصاء مرئيات أصحاب المصلحة من حكوميين وقطاع خاص ومواطنين، وتوضح مدى فعالية سياسات فرض هذه الرسوم والضرائب.

من جهته، استعرض رئيس فريق المكتب الاستشاري المنفذ للدراسة الدكتور محمد آل عباس، أهداف الدراسة ومنهجيتها ونطاقها وعناصرها ومخرجاتها، مبينا أن الدراسة هدفت بصورة رئيسة إلى التعرف على مفاهيم الرسوم والضرائب ومرجعية إصدارها وقنوات تحصيلها وكذلك تحليل أهم التجارب العالمية وتحديد الرسوم والضرائب في المملكة والجهات المعنية بتحصيلها وتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للرسوم والضرائب والزكاة على القطاعات الاقتصادية في المملكة وتحديد الازدواجية بين الجهات الحكومية المختلفة -إن وجدت-، كما تركز الدراسة على تحديد القطاعات المتأثرة بفرض هذه الرسوم والضرائب.

أهداف الدراسة:

