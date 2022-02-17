«هدف» يبرم مذكرة تعاون لتدريب الموارد البشرية

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ووقع مذكرة التعاون الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة الأمير وليد بن ناصر بن فهد بن فيصل، ومدير عام الصندوق تركي الجعويني.
وتنص مذكرة التعاون التي حضرها عدد من القيادات في كلتا الجهتين، على تنمية أعمال وأداء القطاع الخاص ومعالجة تحدياته، والتوعية بأعمال وجهود الصندوق في دعم تدريب وتأهيل وتوظيف القوى الوطنية من الجنسين وتحفيز وتمكين منشآت القطاع الخاص.
ووفقا لمجالات التعاون، اتفق الطرفان على تصميم مسار لتسويق برامج وخدمات الصندوق، بما يحقق نمو الموارد البشرية الوطنية في القطاع الخاص بالقطاعات التي تمثلها مكاتفة، وتطوير وتحسين تجربة العميل من أجل رفع كفاءة البرامج وإجراءاتها وأدائها بما يحقق رفع نسب التوطين واستدامة الموارد البشرية في الأنشطة التي تخدمها مكاتفة، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ أنشطة من شأنها رفع التوظيف بالقطاع، مثل اللقاءات الوظيفية ودروس العمل التسويقية.
وبموجب مذكرة التعاون، شكل فريق عمل من الطرفين يتولى إعداد تقارير دورية موحدة توضح تقدم سير العمل في المجالات المتفق على تنفيذها.
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