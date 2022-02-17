شكرا لقرائتكم خبر «التنمية الزراعية» يمول مصنعا لشركة الجوف بـ186 مليونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع صندوق التنمية الزراعية عقدا مع شركة الجوف للتنمية الزراعية، لتمويل مصنع شرائح البطاطس بالشركة، بحضور مدير عام الصندوق منير السهلي، والرئيس التنفيذي لشركة الجوف للتنمية الزراعية المهندس مازن باداود.

ويهدف القرض الذي تبلغ قيمته 186 مليون ريال، إلى تمويل جميع الأصول لمشروع المصنع من مبنى وحدة التقشير ومبنى للإنتاج وخط إنتاج متكامل، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 36 ألف طن في السنة، ويعتمد على محاصيل البطاطس المنتجة من قبل الشركة.

وتنتج شركة الجوف للتنمية الزراعية المحاصيل الزراعية الحقلية الاستراتيجية مثل القمح والبطاطس والبصل، إضافة إلى إنتاج زيت الزيتون العضوي في مزرعتها التي تعد أكبر مزرعة زيتون عضوي في العالم، كما تنتج من الفاكهة البرقوق والخوخ والمشمش، والتمور، وتدير أكثر من 350 بيتا محميا لإنتاج الخضار.

يذكر أن الصندوق يقدم خدمات ائتمانية للمشاريع المتخصصة تمنح كقروض مباشرة وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، سواء لغرض إقراض المشاريع الجديدة، أو التوسعة وإعادة التأهيل، بهدف الاستثمار الأفضل للموارد الاقتصادية ودعم الأمن الغذائي، ويتطلب الحصول على هذه الخدمة وجود دراسة جدوى اقتصادية وترخيص من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتحدد فترة السداد للمشاريع المتخصصة، بناء على التدفقات النقدية، ودراسة المشروع، والتحليل الائتماني.

جوانب التمويل:







قيمة القرض 186 مليون ريال



الطاقة الإنتاجية 36 ألف طن



مصنع شرائح البطاطس: