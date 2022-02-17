تخريج 12 مشروعا من مسرعة تيكستارز الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات فوز 10 مشاريع تقنية في ختام النسخة الثانية من برنامج «رواد التقنية»، فيما حصلت المشاريع الثلاثة الأوائل على مجموع جوائز مالية بلغت 60 ألف ريال، كما تم تخريج 12 مشروعا تقنيا من مسرعة تيكستارز الرياض.

جاء الإعلان في حفل أقيم مساء اليوم برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، وحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، وعدد من قيادات القطاعين الحكومي والخاص، ورواد ورائدات الأعمال.

وركز البرنامج في نسخته الثانية، على أربعة قطاعات،هي: «الثقافة، الرياضة، الأوقاف، التقنيات المالية»، لإيجاد حلول رقمية للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات،والعمل على تزويد رواد الأعمال والمبتكرين من أبناء وبنات الوطن بحزم تقنية وتمويلية، إضافة إلى برامج التدريب والإرشاد المتعلق بالتقنية وبرامج تطوير الأعمال، كما عمل البرنامج على دعم منتسبيه في الجوانب الفنية والإدارية والمالية عن طريق شركاء الوزارة المتميزين من القطاعين الخاص وشبه الحكومي.

وإحصائيا، بلغ عدد الأفكار المسجلة عبر المنصة الالكترونية 4300 فكرة، وبلغت ساعات البرنامج لهذه النسخة 600 ساعة تدريبية وإرشادية، وشهدت مشاركة 90 مرشدا ومدربا، وتوليد أكثر من 80 وظيفة جديدة، وبلغ مجموع الاستثمار لجميع المشاريع المشاركة أكثر من 7.5 ملايين ريال، فيما بلغ مجموع المنح المالية المقدمة لجميع المشاريع المشاركة حوالي 1.3 مليون ريال.

وخلال مجريات الحفل، وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية مع وزارة السياحة بهدف التعاون في تنفيذ برنامج مسرعة التقنية السياحية في منطقة عسير ضمن برنامج رواد التقنية في نسخته الثالثة.

كما تم تخريج 12 مشروعا تقنيا سبق أن أعلنت انضمامها إلى مسرعة تيكستارز الرياض المتخصصة في تسريع أعمال الشركات الناشئة التقنية في نسختها الأولى، فيما حصل كل واحد منها على تمويل بقيمة 450 ألف ريال «120 ألف دولار»، بالشراكة مع صندوق رائد فنتشرز الاستثماري، الذي يعد صندوق رأس مالي جريئا يركز على الاستثمار في المراحل الأولية للمشاريع من البدايات إلى النمو السريع، بهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة في المملكة، ودعم نموها التجاري وتسريع اعتمادها على التقنيات الرقمية والتوسع للأسواق المختلفة.

واستطاعت 6 شركات سعودية، إلى جانب 4 شركات مصرية، وشركتين من الإمارات، الانضمام للمسرعة التي ركزت على 6 قطاعات هي: التقنية التعليمية، والتقنية المالية، والتقنية في قطاع التجزئة والجملة، والمواد الغذائية، والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي، والعقارات.