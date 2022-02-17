القيادة المتزنة للمركبة توفر 33% من استهلاك الوقود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة (لتبقى) أن القيادة المتهورة للمركبة، على غرار السرعة المفرطة، والتسارع والكبح المفاجئين؛ تؤدي إلى الإسراف في استهلاك الوقود. واستندت الحملة في ذلك على دراسة حديثة أوصت بـ «القيادة المتزنة»، التي يمكن أن توفر حتى 33% من استهلاك الوقود، إلى جانب أن «القيادة المتزنة» أكثر أمانا للسائق والركاب ومستخدمي الطريق عموما. وأشارت الحملة إلى سلبية إفراط السائق بالضغط على بدالة الوقود باستمرار؛ لأن المحرك يستهلك في كل مرة يضغط السائق على البدالة، كمية كبيرة من الوقود، لتوفير السرعة المطلوبة، في حين أنه إذا تبع ذلك استخدام مفرط للمكابح فإن كل الوقود المستخدم لتسارع المركبة يذهب سدى، لافتة الانتباه إلى معلومة يجب أخذها في الحسبان، وهي أن فارق التوقيت في وصول من يقود مركبته قيادة متزنة متقاربة جدا مع ذلك الذي يقود المركبة بتسارع وتباطؤ متكررين، في حين أن توفير استهلاك الوقود يكون دائما لصالح السائق المعتمد في قيادته على مبدأ «القيادة المتزنة». أبرز نتائج الدراسة:





القيادة المتزنة توفر حتى 33% من استهلاك الوقود.



الضغط على بدالة الوقود باستمرار يستهلك وقودا أكثر.



الاستخدام المفرط للمكابح يذهب تسارع المركبة سدى.



معلومة مهمة:



وقت وصول من يقود بشكل متزن متقارب جدا مع الذي يقود المركبة بتهور.



توفير استهلاك الوقود يكون دائما لصالح السائق المعتمد على القيادة المتزنة.



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