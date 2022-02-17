موجز الاقتصاد: المالية: مصر تحرص على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 17-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تصريحات وزارة التخطيط حول تحيقي معدل نموللاقتصاد المصرى 6% العام الحالي، و أسعار النفط تسجل 93.53 دولارا لبرنت و 92.37 دولارا للخام الأمريكي..وغيرها

المشاط والشمالي يؤكدان على التعاون المستمر بين مصر والأردن فى مجالات التنمية

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، رئيس لجنة المتابعة الوزارية عن الجانب المصري، لقاءًا ثنائيًا مع يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني رئيس لجنة المتابعة الوزارية عن الجانب الأردني، ضمن فعاليات لجنة المتابعة الوزارية المصرية الأردنية، التي عقدت اليوم بالعاصمة الأردنية عمان، وذلك بحضور السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، ومحمد سمير مرزوق، السفير المصري بالأردن.

وزارة التخطيط تتوقع تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى 6% العام الحالى

توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة تتجاوز 6% العام الحالى ،على رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

أسعار النفط تسجل 93.53 دولارا لبرنت و 92.37 دولارا للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم، 93.53دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.37دولار للبرميل.

"المعروضات الملكية لحكام الواحات فى عصر الدولة القديمة" معرض أثرى بمتحف الوادى الجديد

تحت عنوان "المعروضات الملكية لحكام الواحات في عصر الدولة القديمة" ينظم متحف آثار الوادى الجديد معرضاً أثرياً مؤقتا حتى آخر شهر فبراير الجارى، وذلك بمناسبة ذكرى مرور 29 عاما على افتتاحه.

غرفة المنشآت والمطاعم السياحية تدعو لقصر التعامل مع الكيانات المسجلة ضريبيا

أكد عادل المصرى رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، على ضرورة التزام أعضاء الجمعية العمومية للغرفة من المنشآت والمطاعم السياحية، بالسياسات المالية والضرايبية التي تضعها الدولة من أجل الحفاظ على تحقيق المستهدف من هذه السياسات لزيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.

المالية: مصر تحرص على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، على نحو يسهم فى الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية فى مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما فى ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

خطوات التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية

ينشر ”الخليج 365” خطوات التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، والتى بدأت أول أمس الثلاثاء 15 فبراير2022 حتى 2 مارس 2022.