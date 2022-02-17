شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتربع على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحدث التقارير الصادرة عن مؤشر Ookla Speedtest العالمي لقياس سرعات الإنترنت لشهر يناير 2022 عن تربع جمهورية مصر العربية على عرش القارة الأفريقية في متوسط سرعات الإنترنت الثابت، لتحتل المركز الأول أفريقيًا، والـ 86 عالميًا، بمتوسط سرعات وصل إلى 35.67 ميجابت/ث وفقًا لطريقة الوسيط الحسابي الجديدة التي اعتمدها Ookla مؤخرًا.

يأتي ذلك في ضوء السياسات المتواصلة التي تنتهجها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين سرعة الإنترنت في مصر، وكذلك خطط المصرية للاتصالات لتطوير وتحسين الخدمة ورفع مستوى رضا العملاء.

وقامت المصرية للاتصالات في السنوات الأخيرة بتنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال تطوير وتوسيع كل من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع العملاء.



