ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يصعد لأعلي مستوى له منذ 8 أشهر

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، 17 فبراير، بقيمة 10 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 827 جنيها للجرام.

وصعدت أسعار الذهب العالمي، خلال تعاملات الخميس، ليسجل أعلى مستوى له في 8 أشهر، وذلك مع تراجع عوائد سندات الخزانة، فى حين دفعت تقارير عن إطلاق قذائف مورتر فى شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اللجوء للسبائك الذهبية.

وارتفع السعر الفورى للذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 1876.41 دولارًا للأوقية، ليقترب من أعلى مستوى فى يونيو عند 1879.48 دولارًا سجله يوم الثلاثاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% لتصل إلى 1878.40 دولار.

وكان الذهب قد سجل في مايو الماضي أعلى مستوى له منذ منتصف يناير 2021، حيث وصل عيار 21 لـ820 جنيها للجرام.

ويعاني سوق الذهب من ركود شديد وعدم إقبال على الشراء منذ فترة كبيرة.

وكان الذهب قد سجل أعلى سعر في تاريخ مصر يوم 5 أغسطس 2020، حيث وصل عيار 21 لـ920 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

وجاء متوسط أسعار الذهب، الخميس، في الأسواق، كالتالي:

عيار 18 بـ 709 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 827 جنيه للجرام

عيار 24 بـ 945 جنيها للجرام

سعر الجنيه 6616 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

خبير يتحدث عن موجة صعود

من جانبه، قال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس: "يبدو أن العامل الرئيسي هو العملة (الأمريكية)"، مضيفا أنه على الرغم من انتعاش الدولار في الآونة الأخيرة، قد يكون هناك المزيد من الضعف وسيدعم ذلك المعدن الأصفر.