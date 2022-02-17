شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول ينعى محمد مؤنس وكيل اول وزارة البترول سابقًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المهندس محمد مؤنس وكيل أول وزارة البترول سابقاً والذى انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس.

وقال الوزير إن الفقيد كان قامة بترولية ونموذجاَ للعطاء وتحمل المسئولية في كافة المواقع التى تقلدها خلال مسيرة عمل حافلة امتدت إلى نحو 40 عاما في قطاع البترول، وتقدم الوزير بخالص العزاء لأسرة الفقيد وتلاميذه ومحبيه سائلا الله عز وجل له المغفرة والرحمة.