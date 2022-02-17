شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط الأسهم السعودية والقطرية بجلسة الخميس.. وصعود الكويت والإمارات والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% خاسرًا 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 12476.54 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.08% خاسرًا 10.75 نقطة ليغلق عند مستوى 12735.35 نقطة، فيما ارتفعت بورصات الكويت والإمارات والبحرين.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.15% خاسرًا 18.68 نقطة ليغلق عند مستوى 12476.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.23% خاسرًا 58.93 نقطة ليغلق عند مستوى 25228.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 218.8 مليون سهم بقيمة 10.4 مليار ريال.

وهبطت 10 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 1.28%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.15%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.14%، ثم قطاعي الإعلام والترفيه والسلع الرأسمالية بنسبة 0.58%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.34%، ثم قطاعي البنوك والرعاية الصحية بنسبة 0.24%، 0.21%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.75%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.23%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 1.27%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه بنسبة 0.84%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.53%.

وقفز 63 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "علم" بنسبة 18.75%، ثم سهم "مكة" بنسبة 6.19%، ثم سهم "الوطنية" بنسبة 5.96%، وتراجع 131 سهمًا على رأسها سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 5.42%، ثم سهم "أنابيب الشرق" بنسبة 4.32%، ثم سهم "بوان" بنسبة 3.73%، فيما تصدر سهم "علم" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 2.4 مليار ريال سعودي.





بورصة قطركما تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.08% خاسرًا 10.75 نقطة ليغلق عند مستوى 12735.35 نقطة، وبلغ حجم التداول 265.7 مليون سهم بقيمة 869.4 مليون ريال عبر تنفيذ 14.9 ألف صفقة، وتراجع 31 سهمًا، وارتفع 16 سهمًا، واستقر سهمين.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها التأمين بنسبة 1.67%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.44%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.38%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.54%.





بورصة الكويتفيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.79% رابحًا 60.12 نقطة ليغلق عند مستوى 7629.09 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.93% رابحًا 75.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8273.03 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.38% رابحًا 24.25 نقطة ليغلق عند مستوى 6376.84 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 21.56 نقطة ليغلق عند مستوى 6673.88 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 293.3 مليون سهم بقيمة 83.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.5 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.07%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.4%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.34%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%، فيما تراجعت قطاعات السلع الاستهلاكية، الطاقة، الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.23%، 0.6%، 0.08%، على التوالي.





بورصة دبيوصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.13% رابحًا 4.37 نقطة ليغلق عند مستوى 3330.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 170.7 مليون سهم محققة ما قيمته 421.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 5037 صفقة لعدد 28 سهمًا، وارتفع قطاعي العقارات والبنوك ببورصة دبي بنسبة 0.71%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.23%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.13%، وأخيرًا قطاع الخدمات بنسبة 0.05%.

وارتفعت 10 أسهم ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 6.96%، ثم سهم بنك دبي التجاري بنسبة 3.06%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.82%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 6.42%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.5 مليون ورقة بقيمة 165.6 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 0.99%.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.058% رابحًا 5.31 نقطة ليغلق عند مستوى 9207.52 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.689 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 240.7 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 8595 صفقة.

وصعد قطاعي الاتصالات والطاقة ببورصة أبو ظبي بجلسة الخميس، بنسبة 0.94%، 0.13%، على التوالي، فيما تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.96%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.6%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.23%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة ريم للاستثمار" بنسبة 14.79%، ثم سهم "شركة أم القيوين للاستثمارات العامة" بنسبة 9.09%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 4.71%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.78%، ثم سهم "شركة الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 8.72%، ثم سهم "شركة الخليج للصناعات الدوائية" بنسبة 5.49%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 305.6 مليون درهم.