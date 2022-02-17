شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تختتم تعاملات الأسبوع بتراجع معظم المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 725.833 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11535 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13744 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 4558 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1983 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2991 نقطة.