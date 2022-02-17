شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تتوقع تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصرى 6% العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو بنسبة تتجاوز 6% العام الحالى ،على رغم أن الحكومة كانت تتوقع تحقيق نسبة نمو 5.5%، وهو معدل يعد الأعلى من نوعه على مستوى العالم.

وقالت وزارة التخطيط فى تقرير فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2021/2022، أن المؤشرات المبدئية تؤكد استمرار حالة التحسّن التي يشهدها أداء الاقتصاد المصري منذ بداية العام المالي، والتوجّه نحو التعافي من جائحة فيروس "كورونا"، حيث حقق الربع الثاني من العام نمواً بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% في الربع المناظر من العام الماضي 2020/2021.

وأكدت أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية، حيث بلغ نحو 9% مدعوماً بالنمو الكبير في الربعين الأول والثاني، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالي السابق 2020/2021، والذي بلغ 1.3% متأثراً بجائحة فيروس "كورونا".