شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 93.53 دولارا لبرنت و 92.37 دولارا للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم، 93.53دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 92.37دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية،بأن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم ،شهدت انخفاضا وذلك بعد ارتفاعها بنحو 2% فى الأسواق الأسيوية الأيام الماضية. أقر البيت الأبيض، أمس الأربعاء، بوجود مسئولين أمريكيين فى السعودية، على وقع تقارير حول ضغوط من واشنطن على الرياض لزيادة ضخ النفط تحسبا لأزمة فى حال وقوع غزو روسى مزعوم لأوكرانيا.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكى: "أستطيع أن أؤكد أنهم سافروا، وهناك مجموعة من الموضوعات للمناقشة، بما في ذلك اليمن".

وأضافت: "خلال بيان صحفى "نتعاون مع شركائنا في جميع أنحاء العالم لضمان تلبية العرض للطلب كجزء من هدفنا هنا أيضا".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكجورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوكستين، زارا الرياض اليوم للضغط عليها لزيادة إنتاج النفط وسط الأزمة الأوكرانية المستمرة وأسعار الطاقة المتزايدة.

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة1.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق. كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.