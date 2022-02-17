شكرا لقرائتكم خبر عن لتحقيق التنمية المستدامة.. طلعت مصطفى تستكمل أعمال تطوير مناطق العمارات بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز الرحاب عن بدء أعمال إعادة تأهيل وطلاء الواجهات الخارجية لما يقرب من 150 عمارة بالمنطقة السادسة بالرحاب 1 من مجموعة 52 إلى مجموعة 65، وذلك في إطار خطة الجهاز لتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق السكنية بالمدينة، والتي كان آخر رفع كفاءة نحو 600 عمارة في الرحاب 2.

وتحرص مجموعة طلعت مصطفى باستمرار على إعادة تأهيل ورفع كفاءة المرافق وشبكات الطرق والبنية التحتية بالرحاب، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتركيز على الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمدينة، إذ قامت طلعت مصطفى منذ عدة أعوام بتنفيذ خطة لتطوير المدينة ورفع كفاءتها على كافة المستويات، بتكلفة إجمالية تصل لنحو 170 مليون جنيه، ودون تحميل الساكنين مليماً واحداً، وهو الأمر الذي أضفى حالة من الرضا والامتنان لدى قاطني الرحاب الذي يصل عددهم الآن إلى ما يقرب من 250 ألف ساكن.

ومؤخراً تم الانتهاء من أعمال توسعة ورفع كفاءة كافة الطرق والمحاور الرئيسية بالرحاب لتحقيق سيولة مرورية أكبر بكافة أنحاء المدينة، وأيضاً تم الانتهاء من أعمال تطوير شبكة الإنارة بالكامل في جميع شوارع الرحاب، حيث تم استبدال نحو 8 آلاف كشاف إضاءة تقليدي بأعمدة الإنارة بكشافات أخرى تعمل بنظام "الليد" تتميز بتوفير إضاءة ذهبية اللون ذات شكل جمالي ُصنعت بمواصفات خاصة بما يتناسب مع الطابع المعماري للرحاب ، وذلك استكمالاً لآليات منظومة الكاميرات الذكية التي تم تشغيلها في المدينة بنحو 3 آلاف كاميرا مراقبة ضمن تطبيقات المدن الذكية، والتي تحرص مجموعة طلعت مصطفى على توفيرها في مشروعاتها المختلفة، خاصة بالرحاب ومدينتي ، لتطبيق أحدث التقنيات الذكية الرقمية في إدارة المرافق وأعمال التشغيل بكفاءة وجودة عالية، وبما يساهم في الارتقاء بجودة حياة القاطنين كي تواكب أحدث التطورات العالمية أولاً بأول، وأيضا بما يتفق مع المفهوم الشامل للتنمية العمرانية المتكاملة.

ومن هذا المنطلق وعلى مدى 23 عاماً نجحت مدينة الرحاب في الحفاظ على قيمتها كواحدة من أهم المجتمعات العمرانية المتكاملة في مصر، حيث تضاعفت أسعار الوحدات السكنية، وأصبح الاستثمار العقاري في مدينة الرحاب جاذباً للأفراد، ويكفى النظر إلى سعر المتر المربع حينما تم إطلاق المشروع حيث لم يكن ليتجاوز 800 جنيها آنذاك، إلى أن وصل الآن بفضل التطوير المستمر والحفاظ على بنية المدينة لأكثر من 25 ألف جنيه.

ويوماً بعد يوم، تثبت مدينة الرحاب أنها بحق درة التاج للمشروعات العمرانية في منطقة شرق القاهرة، كما أثبتت حصافة رؤية المطور العقاري هشام طلعت مصطفى وتطلعه لبناء مجتمع عمراني متكامل في تلك البقعة، الأمر الذي شجع عشرات المطورين العقاريين لتنفيذ مشروعات سكنية بالقرب من مدينة الرحاب للاستفادة من الخدمات المتوافرة فيها.



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(1)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(2)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(3)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(4)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(5)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(6)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(7)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(8)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(9)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(10)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(11)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(12)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(13)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(14)



طلعت-مصطفى-تستكمل-أعمال-تطوير-مناطق-العمارات-بالرحاب-(15)