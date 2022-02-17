شكرا لقرائتكم خبر عن “OPPO” تكشف الستار عن أحدث تقنياتها ومنتجاتها خلال المؤتمر العالمي للهواتف الذكية ببرشلونة 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - 15 فبراير 2022، شنجن، الصين – أعلنت “OPPO”، عملاق الصناعات التكنولوجيا، اليوم عن مشاركتها في "المؤتمر العالمي للهواتف الذكية" لعام 2022 (MWC)، المقرر عقده ببرشلونة في الفترة من 18 فبراير إلى 3 مارس تحت عنوان "رسم ملامح المستقبل". وسوف تكشف “OPPO” خلال المؤتمر الستار عن أحدث هواتفها المحمولة، كما ستعرض أفضل تقنياتها وابتكاراتها التي حظيت بالعديد من الجوائز وحققت العديد من الأرقام القياسية، بالإضافة لإنجازات البحث والتطوير لسلسلة منتجات AR و5G، والعديد من منتجاتها الرائدة الأخرى.

حضور قوي في السوق العالمي

واصلت “OPPO” نموها بشكل ملحوظ في السوق العالمية خلال عام 2021؛ حيث احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في سوق الهواتف الذكية بمعدل نمو سنوي قدره22%1 ، كما شهدت أيضًا نموًا سريعًا في الأسواق الجديدة بأوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية؛ حيث استطاعت تحقيق نجاح ساحق بإطلاقها أول هاتف ذكي يدعم شبكة الجيل الخامس المستقلة (SA) في أوروبا العام الماضي، تمامًا مثلما حدث عندما أطلقت أول هاتف ذكي بتقنية 5G في عام 2019.

منتجات وتقنيات جديدة في طريقها للجمهور ببرشلونة

كشركة تقنية رائدة في مجال الـ 5G، سوف تكشف“OPPO” الستار خلال المؤتمر عن أحدث منتجاتها في مجال الاتصال، كما ستعرض أيضًا العديد من تقنيات الهواتف المحمولة الجديدة والمبتكرة والتي ستحقق أرقامًا قياسية غير مسبوقة.

ومن أجل تقديم تجربة استثنائية وتفاعلية مع الجمهور، سوف تقيم “OPPO” خمس مناطق عرض رئيسية في جناحها، تحت عنوان "Brand" و"Flagship" و"Smartphone Technology" و"5G" و" AR Ecosystem".

كما سوف تقيم “OPPO” أيضًا مرة أخرى معرضًا افتراضيًا لكي يتمتع محبو “OPPO” الذين لم يستطيعوا حضور المؤتمر من التمتع بالفعاليات التي تقدمها خلال "المؤتمر العالمي للهواتف الذكية " لعام 2022 عن طريق أجهزتهم الذكية بكل سهولة ويسر في أي وقت وأي مكان.

نحو مزيدٍ من الاستدامة

بغض النظر عن البحث المستمر والاستثمار في التكنولوجيا، تسعى “OPPO” بنفس القدر أيضًا لتحسين البيئة ونوعية الحياة المقدمة للإنسانية أجمع. لذا، بدأت “OPPO” في عام 2021 تقليل استخدام البلاستيك والعبوات خفيفة الوزن في السوق الأوروبية، مما قلل من البلاستيك المستخدم في تغليف هواتفها المحمولة بنسبة 95%. وسوف تشارك “OPPO” جهودها الرامية للدفع قدمًا بالاستدامة خلال المؤتمر والتي تأتي على هامش حرصها على تأدية واجبها تجاه المجتمع.

ندعوكم لزيارة جناح OPPO في # 3M10، قاعة 3، فيرا غران فيا، برشلونة من 28 فبراير إلى 3 مارس. كما سوف تقيم “OPPO” عرضًا تقديميًا رئيسيًا في وسط أوروبا الساعة 15:00 مساءً يوم 28 فبراير. يمكنكم جميعًا الانضمام لنا عن طريق زيارة الجناح الخاص بنا أو من خلال متابعة البث المباشر على قناة YouTube الرسمية لشركة OPPO

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نبذه عن OPPO

“OPPO”هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، ف منذ إطلاق أول هاتف ذكي لها “Smiley Face” في عام 2008، تسعى OPPO بلا توقف لتحقيق التوازن بين توفير التصميم الجذاب والتكنولوجيا المبتكرة، واليوم توفر OPPO لعملائها مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية بقيادة سلسلة Find وReno، مع نظام التشغيل ColorOS وكذلك خدمات الإنترنت مثل OPPO Cloud وOPPO +. ، وتعمل OPPO حاليًا في أكثر من 40 دولة ومنطقة، مع 6 معاهد بحثية و4 مراكز للبحث والتطوير في جميع أنحاء العالم ومركز تصميم دولي في لندن، ويعمل أكثر من 40.000 موظف في OPPO لخلق حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

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