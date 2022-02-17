شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية» تحصل على شهادة «الآيزو» في إدارة استمرارية الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت وزارة المالية على شهادة الاعتماد الدولي لنظام إدارة استمرارية الأعمال "ISO 22301:2019” ، وذلك نتيجة تطبيقها المعايير اللازمة للحصول على هذه الشهادة واستيفائها جميع اشتراطاتها.

وأكد مدير عام إدارة استمرارية الأعمال في وزارة المالية الأستاذ محمد عبد العزيز رفقي، أن تتويج الوزارة بهذا الاعتراف الدولي يأتي اعترافاً بالخطوات التي اتخذتها لتطبيق الإجراءات التي تضمن استمرارية كافة العمليات الحرجة في حال وقوع متغيرات - لا قدّر الله - من شأنها التأثير على سير الأعمال، مضيفًا إن حصول الوزارة على "الآيزو"

وأفاد بأن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية وما زالت بوتيرة متسارعة على تطوير السياسات والإجراءات اللازمة في مجالات الحوكمة والمخاطر والالتزام بما يتواكب مع رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، مشيرا إلى جاهزيته الكاملة للتعامل مع حالات وقوع المتغيرات بمختلف أنواعها، وذلك نظير امتلاكها القدرة على متابعة سير العمليات تحت أي ظرف، لافتاً إلى أن تحقيق شهادة الاعتماد الدولي يؤكّد إدارة الوزارة لعملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على كافة أعمالها وأنشطتها، ويعزز مكانتها وموثوقية أدائها مع المتعاملين معها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

وتعد شهادة "ISO 22301:2019” لنظام إدارة استمرارية الأعمال ثالث مُنجز عالمي تحققه الوزارة في تطبيق مواصفات المنظمة الدولية للمعايير، حيث حصلت في السابق على شهادة "ISO/IEC 20000-1:2018"، وشهادة " "ISO 9001:2015 مما يسهم في تحقيق توجهات القيادة نحو تحسين سمعة ومكانة الجهات الحكومية.

يُذكر أنّ المنظمة الدولية للمواصفات القياسية “ISO” تمنح شهادة الاعتماد لمعيار إدارة استمرارية الأعمال للجهات التي تنجح في تحديد وفهم التهديدات والمخاطر وكيفية تأثيرها على سير أعمالها، من خلال وضع الضوابط المناسبة لإدارتها والتصدي لها قبل حدوثها أو الحد من آثارها السلبية.