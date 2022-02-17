شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستقر وسط مخاوف من الأنباء المتعلقة بأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر الدولار اليوم الخميس وتمسك الين الياباني بمكاسبه السابقة بعد أن هز الأسواق تقرير إخباري روسي عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا وعزز الإقبال على أصول تعتبر ملاذات آمنة.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن متمردين مدعومين من روسيا اتهموا القوات الأوكرانية بقصف أراض يسيطرون عليها انتهاكا لاتفاقات تهدف إلى إنهاء الصراع في منطقة دونباس المتنازع عليها ونفت أوكرانيا ذلك.

وتراجع الدولار عن ارتفاعاته في التعاملات الأسيوية بعد نشر الخبر لكن المستثمرين ظلوا قلقين من أن تهاجم روسيا أوكرانيا على الرغم من التفاؤل في مطلع الأسبوع بشأن إمكانية التوصل لحل دبلوماسي لتجنب الصراع.