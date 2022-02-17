شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع مع انخفاض عوائد «الخزانة الأمريكية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس صوب أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف مورتر في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1876.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 0624 بتوقيت جرينتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران والذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1878.40 دولار.