شكرا لقرائتكم خبر عن سيتى إيدج توقع اتفاقا مع سَفِلز لتأجير وإدارة مشروع نورث سكوير بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة سيتى ايدج للتطوير العقاري اتفاقية شراكة جديدة مع شركة سَفِلز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية ، لقيام سَفِلز بتأجير وإدارة عقارات والتسويق الحصري لمشروعها التجارى نورث سكوير، في قلب مدينة العلمين الجديدة على مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ومن المقرر تشغيله في صيف 2022.

ويعد نورث سكوير أول مركز ترفيهي في الساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط مع سهولة الوصول من وإلى الكورنيش، كما يضم المشروع مساحة إيجارية تبلغ 86000 متر مربع، و مواقع تجارية وثقافية ومطاعم بالإضافة إلى موقف سيارات به 3200 مكانًا، ويقدم تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.

قال المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: " من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة نحو أكثر من مليوني ساكن بحلول عام 2030 ومن المتوقع ايضا ان تبدأ المدينة في تسليم وحدات سكنية هذا العام والعام المقبل، وهى الخطوة التي تتماشى مع خطة الدولة نحو إضافة قيمة وإحراز تقدم في أعمال البناء في مدن الجيل الرابع في جميع انحاء الجمهورية بهدف تحقيق أقصى استفادة من المواقع المتميزة بالإضافة إلى العناصر التي تؤهل كل منها لتصبح وجهة سياحية واستثمارية."

كما اضاف ان هناك العديد من الفنادق الخمس نجوم سوف تتواجد في مدينة العلمين بالإضافة الى وحدات متكاملة من مباني ادارية وطبية وتعليمية لتحويل المدينة الى وجهة علي مدار العام و تضم جامعة العلمين الدولية وحرمًا جديدًا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وفي هذا الصدد، أفاد محمد الدهان الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايدج هذه الشراكة قائلا: "مع اكتمال مرحلة البناء فنحن نقدم مجمعًا فريدًا يضم أكبر الخبرات الدولية والمحلية في التسوق في الساحل الشمالي، وعلى مدى العامين الماضيين شهدنا النجاح الذي حققته سَفِلز لمطورين عقاريين آخرين ويسعدنا أن نواصل التعاون طويل الأمد مع هذا الفريق."

جدير بالذكر أن شركة سَفِلز تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الاستشارية، فضلاً عن الاستشارات التسويقية والاستراتيجية لمطوري العقارات من اجل تحقيق الأهداف الاستثمارية المرجوة. وقال كاتيسبي لانجر باجيت ، رئيس سَفِلز مصر: "العلمين الجديدة جذابة للغاية للمطورين والمستثمرين، وتعد هذه الاتفاقية مع سيتي ايدج فرصة رائعة نظرا لامتلاكها مجموعة متنوعة من المشاريع في جميع أنحاء البلاد."