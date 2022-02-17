شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: مصر تحرص على إنجاح قمة المناخ وطرح مبادرات جادة قابلة للتنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تحرص على إنجاح الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، على نحو يسهم فى الخروج بتوصيات، ومبادرات جادة، قابلة للتنفيذ، بما يدعم قدرات الدول الأفريقية والنامية فى مواجهة تبعات ظاهرة التغيرات المناخية، بما فى ذلك إتاحة مصادر تمويل تساعدها فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضاف الوزير خلال لقائه مع مارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدًا للاستعداد لاستضافة المؤتمر، من خلال لجنة عليا يترأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتضم مجموعة من الوزراء لمتابعة الاستعداد لاستضافة قمة التغير المناخى بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التمويل الأخضر أصبح ركنا فى منظومة التمويل الدولى، وأن مصر تتحرك بقوة نحو هذا المسار من خلال اقامة مشاريع صديقة للبيئة؛ لافتًا إلى أن مصر أول دولة تصدر سندات سيادية حكومية خضراء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مارك كارنى، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخى والتمويل، إننا نتطلع للعمل والتعاون مع الجانب المصرى؛ من أجل إنجاح قمة مؤتمر COP27، معربًا عن تطلعه لزيارة القاهرة للتباحث مع المسئولين المصريين بشأن توفير مقومات النجاح الفنية والموضوعية.