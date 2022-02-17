شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الطلب على الآلات الأساسية في اليابان بنسبة 3.5% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات صادرة عن الحكومة اليابانية اليوم الخميس ارتفاع قيمة الطلب على الآلات الأساسية في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 6ر3% شهريا إلى 4ر932 مليار ين (08ر8 مليار دولار) بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

وكان محللون يتوقعون تراجع الطلب بنسبة 8ر1% بعد ارتفاعه بنسبة 4ر3% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على الآلات الأساسية خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 1ر5% سنويا، بما يزيد عن التوقعات التي أشارت إلى احتمال ارتفاعه بنسبة 6ر0%، بعد ارتفاع سنوي بنسبة 6ر11% خلال الشهر السابق.

وارتفع الطلب على الآلات خلال الربع الأخير من العام الماضي ككل بنسبة 5ر6%، مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي وبنسبة 4ر6% مقارنة بالربع الأخير من العام إلى 5ر2703 مليار ين.

ويتوقع محللون تراجع مبيعات الآلات الأساسية في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1ر1% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي وزيادتها بنسبة 6ر8% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وارتفع إجمالي قيمة طلبات شراء الآلات التي تلقتها 280 شركة تصنيع في اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 3% شهريا في حين ارتفعت بنسبة 1ر17% سنويا إلى 2833 مليار ين.

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