الاقتصاد

خطوات التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية

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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطوات التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بدءًا من أمس الثلاثاء 15 فبراير2022 حتى 2 مارس 2022.

وطلب الجهاز على الراغبين فى شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز  https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.


خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف..

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية ثم الضغط على "الوظائف".

 

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2- الضغط على "وزارة الأوقاف" واختيار الوظيفة المناسبة.

 

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3- الضغط على "تقديم طلب".

 

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4- الضغط على "ok" لتأكيد التسجيل.

 

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5- ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط.

 

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6- ثم الضغط على "التالى" وتأكيد التسجيل.

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7- يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل


ملاحظات هامة أثناء التسجيل:

-يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

-يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

 

-لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

 

-صحيفة الحالة الجنائية تكون سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

 

-يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

 

-يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة. 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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