شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطوات التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بدءًا من أمس الثلاثاء 15 فبراير2022 حتى 2 مارس 2022.

وطلب الجهاز على الراغبين فى شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.





خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف..

1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية ثم الضغط على "الوظائف".

2- الضغط على "وزارة الأوقاف" واختيار الوظيفة المناسبة.

3- الضغط على "تقديم طلب".

4- الضغط على "ok" لتأكيد التسجيل.

5- ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط.

6- ثم الضغط على "التالى" وتأكيد التسجيل.

7- يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل



ملاحظات هامة أثناء التسجيل: ملاحظات هامة أثناء التسجيل: -يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.

-يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.

-لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

-صحيفة الحالة الجنائية تكون سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

-يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.

-يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.