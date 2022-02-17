- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم لوظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” خطوات التقديم على وظائف الأوقاف الجديدة عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك بدءًا من أمس الثلاثاء 15 فبراير2022 حتى 2 مارس 2022.
وطلب الجهاز على الراغبين فى شغل الوظائف التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتى تحتوى على الوصف الوظيفى والشروط المطلوبة لشغل كل وظيفة.
خطوات التقديم على وظائف وزارة الأوقاف..
1- الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية ثم الضغط على "الوظائف".
2- الضغط على "وزارة الأوقاف" واختيار الوظيفة المناسبة.
3- الضغط على "تقديم طلب".
4- الضغط على "ok" لتأكيد التسجيل.
5- ملء البيانات المطلوبة مع التأكد من توافر كافة الشروط.
6- ثم الضغط على "التالى" وتأكيد التسجيل.
7- يجب الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل
ملاحظات هامة أثناء التسجيل:
-يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان.
-يرجى رفع الملفات بصيغة jpg فقط.
-لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.
-صحيفة الحالة الجنائية تكون سارية وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
-يرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفى حالة ثبوت عدم صحتها سيتم رفض الطلب.
-يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة.