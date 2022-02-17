شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مشروعي المياه ومجمع الدرعية السكني في جيبوتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أثناء زيارته لجمهورية جيبوتي أمس ، مشروعين حيويين، بمنحة سعودية كريمة مقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، بحضور دولة رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد.

ويتضمن المشروع الأول تزويد محافظة أبوخ بالماء الصالح للشرب من منطقة بسيدرو في جمهورية جيبوتي، حيث جرى تمويل المشروع بمساهمة بقيمة 10 ملايين دولار، حيث شارك في حفل الافتتاح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جيبوتي فيصل بن سلطان القباني، وسفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ومستشار فخامة الرئيس الجيبوتي لشؤون الاستثمار فهمي الحاج، وعدد من الوزراء، إضافة إلى وفد من الصندوق السعودي للتنمية ومسؤولين من الجانب الجيبوتي.

ويهدف المشروع إلى تزويد سكان المنطقة الساحلية في محافظة أبوخ، البالغ عددهم حوالي 45 ألف نسمة، بالمياه الصالحة للشرب من خلال مد أنابيب مياه بطول 105كم، لتصل إلى محافظة أبوخ والمناطق القريبة منها، إضافة إلى تشييد 8 خزانات للمياه تصل سعتها إلى 300 متر مكعب، مع توفير المضخات والمولدات الكهربائية وخدمات الإشراف لتنفيذ أعمال المشروع.

وأشاد دولة رئيس الوزراء الجيبوتي بأهمية الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية، وتطوير قطاع البنية التحتية في جمهورية جيبوتي، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تشكّل أهمية كبيرة لحياة الكثير من المستفيدين، التي تسهم في تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.

وعلى صعيد متصل، افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق المشروع الآخر الذي يتضمن بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود ، "مجمع الدرعية السكني" ، بحضور معالي وزير المدن والتخطيط العمراني والإسكان الجيبوتية آمنة عبدي آدم، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

ويضم المشروع 120 وحدة سكنية، بإجمالي يقدّر بـ 7 ملايين دولار، مما يعزز أهداف التنمية في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي لجمهورية جيبوتي، كما يسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية بتعزيز الاستقرار المعيشي والاجتماعي لما له من تأثير إيجابي في دعم الحلول الاجتماعية للقطاعات المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية: "سينعكس هذا المشروع إيجابًا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجمهورية جيبوتي، كما يسهم في توفير الدعم اللازم للخدمات الأساسية، التي تعزز الفرص الإيجابية للشعب للوصول إلى احتياجاتهم اليومية لتحسين المستوى الاجتماعي".

وثمنت معالي الوزيرة الجهود التي يقوم بها الصندوق في دعم قطاع الإسكان والتنمية الحضرية، مما له الأثر في النهوض بالمستوى الاجتماعي والخدمات الأساسية للسكان.

يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية استمر في تقديم الدعم لمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جيبوتي، حيث موّل (13) مشروعًا تنمويًا في قطاعات المياه والطاقة والصحة والطرق والتعليم، والبنية الاجتماعية، بمبلغ إجمالي مقداره (305) ملايين دولار، ومنح لتمويل مشاريع في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية والتي بلغت قيمتها حوالي (77) مليون دولار.