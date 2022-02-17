شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أول منصة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول مظلة عامة لمجالس المهارات القطاعية فى مصر، حيث وقعت الوزارة مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية، تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر، وتقوم بالتنسيق بين مجالس المهارات في كافة القطاعات، لتحسين كفاءة سوق العمل بما يحقق أهداف الإصلاحات الهيكلية.

هدف المنصةتهدف لرفع كفاءة سوق العمل المصرى، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدى التقدم في إحرازها.





دورها فى برنامج الإصلاح الهيكلى

المنصة تأتى فى إطار خطة البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي الذى تقوم بالإشراف على تنفيذه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتدعم المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الوزارة في سبيل رفع كفاءة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات المعنية.





دور وزارة التخطيط

ستقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل، وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية، في ضوء الدراسات والتجارب الدولية أخذًا فى الاعتبار ما يتوافق مع الحالة المصرية.

كما ستقوم الوزارة بالتنسيق مع مشروع قوى عاملة مصر وبالمشاركة مع كل الوزارات والهيئات والجهات ذات الصلة الممثلة للقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لوضع استراتيجية لإنشاء وتطوير مجالس المهارات القطاعية والتواصل مع الجهات الدولية المماثلة للمجالس المنشأة، بهدف تبادل الخبرات والدخول في اتفاقات توأمة مع بعض هذه الجهات.