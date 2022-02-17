شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 33 مليون ريال.. تدشين مشروعات بلدية وإسكانية بالعويقيلة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية في مبنى البلدية اليوم, مشروعات البلدية والإسكان بمحافظة العويقيلة بنحو 33 مليون ريال.

وأكّد سموه حرص القيادة الرشيدة -حفظها الله- على دعم مشروعات البلدية والإسكان وتطوير البنى التحتية للأحياء السكنية، لخدمة السكان من مواطنين ومقيمين من أجل رفع مستوى جودة الحياة، والتسهيل على الأهالي وتعزيز التنمية والحركة التجارية، مشددًا على أهمية تنفيذ المشروعات التنموية الشاملة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، والحرص على استدامة المشاريع، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حاثًا القائمين على المشروعات بضمان الجودة والإتقان في العمل.

وعبر أمين المنطقة المهندس شمام الشمري، عن شكره لسموه على تدشين ووضع حجر الأساس للمشروعات البلدية في المحافظة, مؤكدًا أن المشاريع تتضمن سفلته وإناره وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وصيانة الشوارع والأرصفة، إضافة لمشروعات الإسكان في أحياء الورود والمصيف.

وشاهد الحضور خلال التدشين عرضًا عن إنجازات ومشاريع البلدية لعام 2021م، وعن مشاريع الأمانة والإسكان المدّشنة.