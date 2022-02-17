شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا فى 7 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور العلاقات المصرية البلجيكية وفقا لاحدث الأرقام المتاحة، خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2021.





وتتلخص العلاقات المصرية البلجيكية في النقاط الآتية:

- ارتفعت الصادرات المصرية لـ411.6 مليون دولار، مقابل 234.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 75.5%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من بلجيكا 1.6 مليار دولار، مقابل 937.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 71.1%.

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا لتصل إلى 2 مليار دولار، مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72%.

- بلغت قيمة الاستثمارات البلجيكية في مصر 246.8 مليون دولار، مقابل 85.9 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 187.3%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة بلجيكا 26.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل 24.5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 7.3%.

- بلغت قيمة تحويلات البلجيكيين العاملين في مصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 1.7 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 13.6 %.

- سجل عدد سكان مصر 102.8 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان بلجيكا 11.6 مليون نسمة عام 2021.