شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمستخدمى المحافظ الإلكترونية أبرزها احذر من استخدام الـ"واى فاى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزايد استخدام المحافظ الإلكترونية للمحمول، لإجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر على المشتركين الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية، ووصلت عدد المحافظ إلى 16.3 مليون محفظة على مستوى الجمهورية، بنهاية النصف الأول من العام الماضي، ويقدم ”الخليج 365” 10 نصائح للراغبين في استخدام المحفظة الإلكترونية، وهي:

1- احرص على معرفة قواعد وأحكام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

2- من الأفضل الدخول على تطبيق المحفظة الإلكترونية من خلال شبكات الهاتف المحمول، وفي حال استخدام شبكة إنترنت WIFI لاستخدام تطبيق المحفظة الإلكترونية، يجب التأكد بأنها محمية بكلمة سر قوية، وأنها ليست متاحة للاستخدام من قبل العموم.

3- ستتلقى إشعار من الشركة بنجاح/إتمام أي عملية فور تنفيذها يشمل تفاصيل العملية وعمولتها ورصيدك المتبقي، احرص على عدم مسحها إلا بعد التأكد من صحة تنفيذ العملية، وفي حال عدم استلامك لإشعار العملية أو عدم تنفيذها بشكل سليم، يجب عليك التواصل مع خدمة العملاء، تأكد من أن كافة الإشعارات والرسائل المرسلة إليك تحمل اسم شركة المحمول.

4- احرص على الحصول على إيصال/فاتورة لأي عملية قمت بها من خلال فرع شركة المحمول أو مقدم الخدمة والاحتفاظ به حتى تتأكد من صحة تنفيذ العملية، وفي حالة حدوث خطأ في تنفيذ العملية، يجب عليك التواصل مع خدمة العملاء.

5- كل أوامر الدفع والتحويل التي قمت بها لإجراء أي عملية يتم تسجيلها لدى شركة المحمول ويمكن إثابتها في أي وقت لاحق، يمكنك مراجعة حساباتك والمعاملات التي قمت بها والتواصل مع خدمة الشكوى بخصوص أي عملية.

6- يمكنك في أي وقت الاستعلام عن رصيدك أو طلب كشف حساب مختصر عن عملياتك في الفترة السابقة من خلال أحد القنوات المتاحة.

7- كافة العمولات تخصم من المحفظة الإلكترونية مباشرة ولا يوجد أي عمولات تسدد نقدًا لموظف الشركة أو موظف مقدم الخدمة أو التاجر.

8- احرص على التأكد من رقم الهاتف المحمول الذي ستقوم بتحويل الأموال لمحفظته الإلكترونية قبل تأكيدك على تنفيذ التحويل حتى لا يتم تحويل الأموال على محفظة إلكترونية لمستقبل آخر.

9- احرص على مراجعة المبلغ الذي قمت بإدخاله لإجراء أي عملية مالية قبل تأكيدك على تنفيذ العملية.

10- لا تدع أي شخص آخر يستخدم محفظتك الإلكترونية، لا يمكن لأي عميل أن يودع أموال في محفظة إلكترونية لعميل آخر، ولكن يجب على العميل إيداع الأموال في محفظته الإلكترونية ثم القيام بتحويل المبلغ من محفظته الإلكترونية للمحفظة الإلكترونية للعميل الآخر.