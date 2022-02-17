شكرا لقرائتكم خبر عن لمشتركى التليفون الأرضى.. 3 مسئوليات بخصوص سداد فواتير الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسدد مشتركو التليفون الثابت، فواتير خدمة التليفون الأرضي دوريًا بشكل ربع سنوي، ويواجه بعض المشتركين مشاكل في الفواتير سواء فى حساب الفاتورة أو في معرفة حجم استهلاك الخدمة، ويحدد جهاز تنظيم الاتصالات 3 مسئوليات للمشتركين بخصوص فواتير خدمة التليفون الأرضي، وهي:

1- اقرأ فاتورتك بعناية، وإذا لاحظت وجود أية مبالغ لخدمات لم تقم بالتعاقد عليها أو طلبها، أو أية رسوم غير واضحة، عليك الرجوع إلى مركز خدمة عملاء شركتك أو زيارة أقرب فرع للاستعلام وتقديم شكواك إن دعت الحاجة.

2- احرص على متابعة استهلاك الخدمات التي تعاقدت عليها فعليًا من خلال الوسائل الإلكترونية المجانية التي يوفرها مقدم الخدمة مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية والأرقام المختصرة المجانية.

3- احرص على الاحتفاظ بنسخ من فواتيرك الشهرية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا للرجوع إليها عند الحاجة.

وواصلت أعداد المشتركين في التليفون الأرضي زيادتها إلى 11.3 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2021 مقابل 11.08 مليون مشترك بنهاية أكتوبر عام 2021 ومقارنة مع 10.22 مليون مشترك بنهاية نوفمبر عام 2020 بنسبة نمو شهرى 2.02% ونمو سنوى 10.56%.

وكان جهاز تنظيم الاتصالات، قد قام بإنشاء مركز اتصال، لتلقى شكاوى مستخدمي الاتصالات في مصر، الخاصة بخدمات الاتصالات من المستخدمين في حالة استنفاذهم كل الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم مع مشغلي أو مقدمي خدمات الاتصالات، ويعمل المركز على الوصول لحلول مرضية لشكاوى المستخدمين، في إطار الضوابط التي يحددها قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ويشمل ذلك كل خدمات الاتصالات المتاحة، حيث يستقبل المركز شكاوى "التليفون الثابت، شركات المحمول، توكيلات بيع وصيانة أجهزة المحمول، كبائن الخدمة العامة، الكروت المنزلية، محطات المحمول"، ويعمل المركز يوميًا من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء وذلك من الأحد إلى الخميس ومن الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء أيام الجمعة والسبت.