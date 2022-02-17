شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار 622 ألف شهادة «ضريبة تصرفات عقارية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير برنامج «سكني» الصادر في شهر فبراير الحالي عن إصدار 622.176 شهادة تحمل ضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول، منذ بداية البرنامج حتى نهاية شهر يناير الماضي. وأظهر التقرير التطورات التي شهدها القطاع السكني من حيث أعداد الأسر السعودية المستفيدة من الخيارات والحلول السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها «سكني» إلكترونيا لمستفيديه، من خلال موقعه وتطبيقه، وتحديثات المشاريع التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

ونوه التقرير باستفادة 19.353 أسرة خلال شهر يناير الماضي، بينها 18.890 أسرة سكنت منازلها بالاستفادة من خيار القرض العقاري المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، ضمن مشاريع «سكني»، وخيار البناء الذاتي، والأراضي السكنية المتاحة ضمن موقع وتطبيق «سكني»؛ بهدف تسهيل التملك ورفع نسبته إلى 70٪ بحلول العام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.