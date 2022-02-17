شكرا لقرائتكم خبر عن 1.338 تريليون ريال حجم استثمار القطاع الصناعي في 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن حجم الاستثمارات بالقطاع الصناعي بلغ 1.338 تريليون ريال، بعد إضافة 81.3 مليار ريال تمثل حجم الاستثمارات الجديدة خلال عام 2021.

وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لشهر ديسمبر 2021م؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، وتعزيز الشفافية في القطاعين، للتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، بتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، ويكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وسلطت النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لعام 2021م، والذي بلغ 73.1 مليار ريال، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة للعام نفسه بإجمالي 954 ترخيصا، إضافة إلى إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 820 مصنعا.

وتضمنت النشرة تفاصيل المؤشرات التعدينية، ومنها: عدد الرخص السارية في القطاع والتي تبلغ 2.100 رخصة، صدر منها خلال عام 2021م 775 رخصة تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي بلغت 579 رخصة، ورخص الاستكشاف بواقع 164 رخصة، و32 رخصة استطلاع خلال 2021م وغيرها.