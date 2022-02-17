شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق الاكتفاء الصناعي وتسهيل التجارة البينية أبرز المطالب أمام «الغرف الخليجية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مختصون خلال حديثهم لـ (اليوم)، عن 6 ملفات مهمة تنتظر اتحاد الغرف الخليجية للوصول إلى التكامل والوحدة الاقتصادية، تتمثل في التنسيق العالي والمستمر لزيادة الإنتاج الصناعي المشترك، وتنويع الصناعات وصولا للاكتفاء الصناعي الخليجي، وتسهيل الحركة التجارية البينية، وتحقيق الجودة الموحدة خليجيا، وتخفيف الرسوم الجمركية ورسوم النقل، وإقامة مدن صناعية خليجية مشتركة بين الدول، وإدخال صناعات جديدة مواكبة للتقدم، مؤكدين دور المملكة القيادي والكبير لتحقيق آمال وطموح القطاع الخاص في الخليج.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال السعودي، العماني فهد القحطاني، أن رئاسة المملكة لاتحاد الغرف الخليجية ممثلة بـ «عجلان العجلان»، مكسب للاتحاد، مشيرا إلى أن التحديات كثيرة لذا يقع على عاتق المجلس الجديد ترسيخ مفهوم السوق الخليجية المشتركة وتشجيع الاستثمار بين دول الخليج والعمل على التكامل الصناعي بين الدول الست.

وأوضح أن السوق الخليجية من أكبر أسواق العالم للسلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع المحتوى المحلي الخليجي فيها أهم التحديات أمام المجلس الجديد.

وقال عضو مجلس الأعمال السعودي القطري، وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، إن اتحاد الغرف الخليجية يعتبر من أهم الأطر المؤسسية الراعية للقطاع الخاص في دول الخليج العربية، إذ عمل منذ تأسيسه في عام 1979، على تمثيل المصالح الاقتصادية لمؤسسات وأفراد هذا القطاع بهدف تنمية وتطوير دوره الاقتصادي من خلال تقديم مختلف أنواع الخدمات له، وتمثيل مصالحه سواء في الداخل أو الخارج، ولدى الجهات الحكومية، ومعالجة ما يعترضه من مشاكل وصعوبات وغيرها من الجوانب الداعمة الأخرى.

وأضاف أن الاتحاد استطاع عبر العقود الماضية أن يطور فعالياته ونشاطاته الخدمية الموجهة للقطاع الخاص الخليجي على وجه التحديد، وأسهم بفاعلية وإيجابية في دعم ورفد أداء القطاع الخاص، بحيث تمكن هذا القطاع من الوصول إلى مستوى متقدم ومتطور من النشاط والمساهمة الفعلية في دعم أداء الاقتصاد الخليجي، ومن أهم أدواره العمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

وطالب د. المغلوث بضرورة تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؛ للوصول للوحدة الاقتصادية الكاملة، والتنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلدها، وتمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الرسمية الخليجية، وتعزيز دور الاتحاد في صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربيا وإقليما ودوليا، ودعم دور الغرف في تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

وقال المستثمر القطري محمد الدوسري، إن اتحاد الغرف الخليجية له دور في التنمية الاقتصادية بالدول الخليجية، في شتى المجالات، وبما أن المملكة تترأس هذه الدورة، فسيكون لها دور قيادي ومثالي، مبينا أن الدور الكبير الذي ينتظر الاتحاد اليوم هو التنسيق العالي والمستمر لزيادة الإنتاج الصناعي المشترك وتنويع الصناعات حتى تنافس أفضل الصناعات العالمية والاكتفاء الصناعي الخليجي في كل المجالات، وأيضا تسهيل الحركة التجارية البينية، وتحقيق الجودة الموحدة خليجيا، وتخفيف الرسوم الجمركية ورسوم النقل، وإقامة مدن صناعية خليجية مشتركة بين الدول، وإدخال صناعات جديدة مواكبة التقدم.