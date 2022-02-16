شكرا لقرائتكم خبر عن ​​​​​​​ المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، عن انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر بنهاية يوم الأربعاء.

وأكد البرنامج، أن الجهات الحكومية الشريكة في البرنامج تواصل معالجة الطلبات لللمنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث أعطت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام التستر "مقدم الطلب مهلة 90 يوماً من تاريخ إبلاغه بقول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد".