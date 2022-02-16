شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها "مواد البناء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 1.03%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.83%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.66%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.53%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.4%، وصعد قطاعي العقارات والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.36%، 0.3%، على التوالي، وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.12%، وأخيرًا قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.08%، فيما استقر قطاع الخدمات التعليمية.

فيما تراجعت 7 قطاعات بالبورصة على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.07%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.28%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 0.37%، وهبط قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.25%، وانخفض قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.13%.

كما تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 281.7 مليون ورقة مالية بقيمة 705.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4542 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 209 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.