شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري خلق مليون فرصة عمل في عام كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط أعلنا نتائج إيجابية اليوم، حيث حققت مصر خلال النصف الأول من العام نموا وصل لـ 9%، وهو رقم لم يتحقق منذ عشرات السنوات، حتى في ظل معدلات النمو التي حققتها مصر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "البطالة في آخر ديسمبر نزلت لـ 7.4%، وأن الاقتصاد المصري تمكن خلال عام من خلق مليون فرصة عمل، وهي أرقام هامة للغاية، وهو ثمار النمو، ويؤكد أن النشاط الاقتصادي في مصر يتحسن، وهناك شوطا كبيرا جاري العمل فيه".

وأوضح: "النمو واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات هو قطاع الصناعة، حيث حققنا معدل نمو كبير في قطاع الصناعة، ولدينا قطاعات منذ فترة حتى قب الجائحة تؤدي أداءا قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية، وهو ما يعطل قوة للاقتصاد المصري، حيث إذا تعرض أحد القطاعات لصدمة، يمكن أن تدفع باقي القطاعات في الاقتصاد المصري لتعويض أي خسائر".

وتابع: "النمو خلق مليون فرصة عمل، وهو ما يعني أن هناك مليون شاب وشابة توفرت لديهم فرص للعمل، بالتالي المواطن شعر بالفعل بنتائج زيادة معدلات النمو، وهو رقم ليس بقليل، ووصل حجم العاملين لـ 28 مليون، وهذا النمو يساعد الدولة في تحقيق إيرادات معينة وتساهم في مشروعات كبرى وعملاقة، فنشاهد اليوم شبكة طرق ضخمة ومشروعات في شتى المجالات".

وواصل: "وفقا لأخر تقرير صدر من مؤسسة صندوق النقد الدولي، بشأن الدول، مصر زاد دينها 1% فقط من الناتج المحلي خلال الجائحة".

وأضاف: "التصدير والصناعة أولوية قصوى، واليوم عندما نقول إننا في 2021 حجم صادرتنا غير البترول وصل لـ 32 مليار دولار، والبترولية 11.5 مليار دولار، ونحن كنا في 2015 كانت صادرتنا غير البترولية 19%، وهو ما يؤكد أن مصر مهتمة بشدة بدعم الصناعة وتنميتها".