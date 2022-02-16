أخبار البورصة اليوم الأربعاء 16-2-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 16-2-2022، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.



إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، القناة للتوكيلات الملاحية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن وسط وغرب الدلتا. إيقاف تداول 6 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ العربية للصناعات الهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، الدولية للأسمدة والكيماويات، القناة للتوكيلات الملاحية، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مطاحن وسط وغرب الدلتا.

البورصة تربح 247 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه. البورصة تربح 247 مليون جنيهتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 281.7 مليون ورقة مالية بقيمة 705.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.38% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.1%، والعرب على 7.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 44.35% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.64%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 10.8 ألف جنيه، 14.2 مليون جنيه، 51.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 30.5 مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 30.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4542 نقطة، فيما نزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 209 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 53 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

شراء الهامشأعلنت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للزيوت والصابون، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها. شراء الهامشأعلنت إدارة البورصة، مد فترة السماح بالتحرك السعري يوميًا على سهمي المجموعة المصرية العقارية، القاهرة للزيوت والصابون، في نطاق نسبة 5% صعوداً وهبوطاً وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة وذلك لمدة شهر آخر ويعاد العرض على اللجنة المختصة بالبورصة، يأتي ذلك في ضوء التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية لوضع تدابير مؤقتة للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المتعاملين على أسهم ارتفعت عليها قيمة تعاملات الشراء بالهامش منسوبة إلى قيمة رأس المال السوقي وإلى قيمة الأسهم حرة التداول وما يمثله ذلك كله من زيادة في المخاطر المرتبطة بالتعامل عليها.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 5.9 مليون سهم، 620 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 870 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 5.9 مليون سهم، 620 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية للصناعات الهندسية 870 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 53 ألف سهم، 518 سهم، 1000 سهم، 262 ألف سهم، 59 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي المنصورة للدواجن، حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، 456.6 ألف سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى عدد 100 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.16%، وشراء الثانية عدد 115 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.25%.

بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بالحصول على تمويل لمشروع باديا عن طريق إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك، واعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض لإعدام رصيد أسهم الخزينة في 31 ديسمبر عام 2021 بإجمالي 40.7 مليون سهم. بالم هيلز أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، موافقة مجلس الإدارة على قيام الشركة بالحصول على تمويل لمشروع باديا عن طريق إصدار صكوك المشاركة المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 3.251 مليار جنيه بالتعاون مع شركة ثروة للتصكيك، واعتماد نموذج الإفصاح بشأن تخفيض رأس مال الشركة عن طريق إعدام أسهم الخزينة، وفقًا للمادة 48 من قواعد القيد والسير في إجراءات التخفيض لإعدام رصيد أسهم الخزينة في 31 ديسمبر عام 2021 بإجمالي 40.7 مليون سهم.





ارابيا انفستمنتس أعلنت شركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، موافقة مجس الإدارة على استخدام احتياطي أسهم الخزينة في إقفال جزء من الخسائر المرحلة للشركة، وإدراج الشركة العربية الدولية للمقاولات كاستثمارات متاحة للبيع، والموافقة على العرض المقدم من مكتب رزقانة وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تمهيدًا للسير في الدراسة التفصيلية لبيع الاستثمار في هذه الشركة وبالأتعاب المعروضة وأية مصاريف أخرى، والتعاقد مع مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للبيع، وإعادة تبويب الاستثمار في شركة نهضة للبترول والغاز من شركة تابعة إلى استثمار يقاس بالقيمة العادلة.





إيجيترانس أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة-إيجيترانس، موافقة مجلس الإدارة على مقترح إعادة هيكلة مجموعة شركات إيجيترانس، وتحويل أنشطة الشركة تحت مظلة مجموعة من الشركات التابعة، وإمكانية إدراج أي من الشركات التابعة للمجموعة في البورصة أو في بورصة النيل.