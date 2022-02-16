شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم .. 1.5 مليار دولار لتمويل مجمع لإنتاج السولار بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 16-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية.

توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط بقيمة 1.5 مليار دولارشهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية وهى مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سي الشرق الأوسط، بنك بي إن بي باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى. توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط بقيمة 1.5 مليار دولارشهدت فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجبس 2022 حضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع عقود لتمويل مشروع مجمع إنتاج السولار (التكسير الهيدروجينى للمازوت)، بأسيوط بقيمة نحو 1.5 مليار دولار من 6 بنوك ومؤسسات تمويل دولية وهى مؤسسة سي دي بي الإيطالية، بنك كريدي أجريكول للاستثمار والتمويل، بنك يونى كريديت إيطاليا، بنك اتش اس بى سي الشرق الأوسط، بنك بي إن بي باريبا فرنسا وبنك سوسيتيه جنرال فرنسا، وبضمان مؤسسة تنمية الصادرات الإيطالية ساتشى.

وأوضح الملا، أن مشروع مجمع إنتاج السولار بأسيوط يعد واحدًا من أهم مشروعات الخطة الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية، لتحديث قطاع التكرير بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والالتزام بالمعايير البيئية العالمية. حيث يعمل المجمع على تحويل المازوت الناتج من عمليات التكرير بمعمل شركة أسيوط لتكرير البترول - والذي يعد منتج منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية وذات مواصفات بيئية عالمية مثل السولار بالمواصفات الأوروبية (يورو 5) والبوتاجاز بكميات تحقق الاكتفاء الذاتي لصعيد مصر من المنتجات البترولية خاصةً السولار، مما سيكون له بالغ الأثر في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية حيث تبلغ قيمة المنتجات المصنعة بالمجمع والتي يتم حالياً استيرادها من الخارج إلى ما يزيد عن مليار ونصف المليار دولار سنوياً، بالإضافة إلى تقليص المصروفات اللوجستية حيث يتم تصنيع المنتج في نفس النطاق الجغرافي للسوق المستهدف.

وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيدشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة. وزير الاتصالات: إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيدشهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس فعاليات إطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد (2022-2026)، وذلك بمشاركة أكثر من 120 شركة عالمية ومحلية وبحضور مجموعة واسعة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الشركات المتخصصة وموفرى خدمات التعهيد، حيث تستهدف الاستراتيجية مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر فى مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم فى تسريع نمو اقتصاد المعرفة.

وفى كلمته خلال اللقاء، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقدت نقاشات مع قادة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفتح آفاق جديدة للعمل من أجل تطوير وتعزيز نمو القطاع؛ مشيرا إلى أن مصر لديها العديد من المزايا التنافسية التى تعزز من قدرتها على تحقيق ريادة عالمية فى مجال صناعة التعهيد لما تحظى به من موقع متميز بالإضافة الى وفرة الكوادر الشابة التى تمتلك المهارات اللغوية والرقمية؛ موضحا أنه تم التعاون على مدار الشهور الماضية مع خبراء لتحديد فرص مصر فى السوق العالمى لصناعة التعهيد مما أثمر عن إطلاق هذه الاستراتيجية؛ معربا عن تطلعه الى التعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة فى القطاع لتحقيق المزيد من النمو فى صناعة التعهيد فى مصر.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاءتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه. ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الأربعاءتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 247 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 729.172 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04%، ليغلق عند مستوى 11568 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1977 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 13751 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 4568 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 2992 نقطة.