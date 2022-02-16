شكرا لقرائتكم خبر عن ريتيل ليجر: المملكة تعطي دفعة جديدة لقطاع السياحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «استهداف إنشاء أكثر من 55 ألف غرفة فندقية إضافية بحلول عام 2025، مع توسع أشهر سلاسل الفنادق حول العالم في المملكة».

أشاد موقع «ريتيل ليجر إنترناشيونال» بالتعزيزات الدائمة التي توفرها المملكة لقطاع السياحة، بهدف تشجيع مزيد من الزائرين على الانطلاق في جولات بها، وكانت آخر دفعة في هذا القطاع على شكل مبادرة تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الشرقية.

وقال الموقع: «يهدف مؤتمر وجهة الغد في المملكة، إلى إبراز جمال الأحساء للمستثمرين والمشغلين الدوليين مع تعزيز رغبة السعوديين في ممارسة الأعمال التجارية، لدعم قطاع السياحة بالتعاون مع بقية العالم».

ولفت الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه، إلى أن وزارة السياحة تعمل يدا بيد مع شركاء من القطاعين العام والخاص، دوليا ومحليا على حد سواء، لزيادة البنية التحتية وقدرات الترفيه المتاحة للزوار.

وقال: «في عام 2021، تم تخصيص 5 مليارات دولار من رأس المال الموجه إلى تنمية قطاع السياحة في المنطقة، كما زادت سعة المطار بمقدار 100 ألف مسافر سنويا لاستيعاب مزيد من الزائرين».

وحسب «ريتيل ليجر إنترناشيونال»، يستثمر كبار اللاعبين في قطاع الضيافة أيضا بشكل سخي، من أجل إتاحة بنية تحتية للسياحة الفاخرة، مع استهداف إنشاء أكثر من 55 ألف غرفة فندقية إضافية بحلول عام 2025، وتوسع أشهر سلاسل الفنادق حول العالم في المملكة.

ونقل الموقع عن سمو الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي آل سعود، أمير منطقة الأحساء، قوله: «مؤتمر وجهة الغد في الأحساء يسلط الضوء على معالم بلادنا وإنجازاتها السياحية، خاصة أن الأحساء مكان يجمع بين جمال الشمس والرمال والماء».

ولفت الموقع العالمي إلى أن الأحساء تعتبر واحدة من أكثر المدن الواعدة والإبداعية، وقد تم الاحتفال بها مؤخرا كعاصمة للسياحة العربية في عام 2019، وهي مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي، وهو اعتراف عالمي بقيمتها التاريخية العظيمة والمواقع الأثرية.

واختتم: «ستستمر الأحساء في النمو مع إدخال التجديدات المطردة، إضافة إلى الحفاظ على ثقافتها وتراثها».