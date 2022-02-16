شكرا لقرائتكم خبر عن كونستراكشن ويك: المشروعات السعودية العملاقة تشق طريقها إلى المدن الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «تنفيذ مشاريع ضخمة في المملكة مثل البحر الأحمر، وأمالا، والعلا، والقدية، وبوابة الدرعية، ونيوم وغيرها خلال العقد المقبل».

ألقت مجلة «كونستراكشن ويك» العالمية الضوء على المشروعات السعودية العملاقة، التي تبتكر نهجا جديدا للمدن الذكية، مشيرة إلى أن تطوير مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات في المملكة يساعدها على تحقيق أهدافها، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030.

وقالت المجلة في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «في أكتوبر 2021، أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أنه سيتم استثمار أكثر من 7 تريليونات دولار (ما يعادل 27 تريليون ريال سعودي) في اقتصاد المملكة خلال عقد من الزمان، بموجب إستراتيجية الاستثمار القومي». وتسير المملكة على هذا الطريق بخطوات حثيثة.

ووفقا لخطة رؤية 2030 الطموحة، تلعب السياحة دورا رئيسيا في تحقيق هذا الهدف، من خلال تنفيذ المشاريع الضخمة مثل مشروع البحر الأحمر، وأمالا، والعلا، والقدية، وبوابة الدرعية، ونيوم وغيرها.

وأشارت «كونستراكشن ويك» إلى أنه مع حدوث مثل هذه التحركات واسعة النطاق، يتم تنفيذ البنية التحتية للمدن الذكية في هذه المشاريع العملاقة، وقالت: «لقد تابعنا عن كثب نمو قطاع البناء والبنية التحتية في المملكة، وسنواصل دعم رحلته الطموحة»، حيث يرسم مستقبلا جديدا لاقتصاد المملكة.

واختتمت المجلة لافتة إلى أنه من المقرر عقد قمة المملكة للبنية التحتية 2022 في 29 مارس 2022، والتي تهدف إلى تقديم أكثر الأفكار ابتكارا في المدن الذكية الطموحة بالمملكة.