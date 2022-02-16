شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة عالمية.. «تحلية المياه» تناقش الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق مؤتمر التميز التشغيلي الدولي الذي تنظّمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في دورته الأولى تحت شعار (نحو ريادة عالمية في التميز التشغيلي) خلال الفترة من 27-29 مارس، بمشاركة متخصصين من مختلف بلدان العالم لتبادل الخبرات المعرفية وتجويد الممارسات التشغيلية في المنشآت الصناعية والخدمية، حيث يُعقد المؤتمر حضورياً بفندق هيلتون الرياض –غرناطة، ويُنقل افتراضياً لتعظيم استفادة الحضور للمؤتمر.

ويناقش المؤتمر أبرز التجارب الناجحة في تحقيق التميز التشغيلي، إضافة إلى استعراض دور الثورة الصناعية الرابعة في تميز المنشآت وتعزيز الاستدامة المالية والتنافسية العالمية.

ويتضمن المؤتمر 7 جلسات و4 ورش عمل وحلقتي نقاش بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا لعدة محاور من أبرزها؛ أفضل الممارسات المحلية والإقليمية في أساليب التشغيل وإدارة منشآت الطاقة والمنشآت المنتجة للمياه، وفرص الاستثمار المحتملة، والتوجهات البحثية وإمكانية الاستثمار بها محلياً ودولياً.