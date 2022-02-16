شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال اليوم الثالث لمؤتمر ومعرض إيجبس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول " إيجبس 2022" وتضمنت مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية الاماراتية للتعاون فى المشروعات ذات الاهتمام المشترك بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ووقعها المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس أحمد الظاهرى رئيس الشركة الاماراتية.

ومذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وهنى ويل فى مجال مشروعات تحول الطاقة والتنمية المستدامة والحلول الرقمية ووقعها المهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى وجيمس موشى مدير عام شركة هنى ويل.



وزير البترول بين شركة إنبي وشركة إيبروم

ومذكرة تفاهم لإنشاء مركز التميز لتحسين كفاءه الطاقة والأداء التشغيلى بين شركة إنبى وإيبروم وقام بتوقيع المذكرة عن شركة إنبى المهندس محمد عبد العزيز وعن شركة إيبروم المهندس محمد بركات رئيسى الشركتين.

ومذكرة تفاهم لإعداد دراسة لتحول الطاقة بمجمع ميدور بهدف عمل خارطة الطريق لبدء رفع كفاءه المحطة بين انبى وميدور وتكنيب انيرجيز.



مذكرة تفاهم في مجال إزالة الكربون ومشاريع الهيدروجين

ومذكرة تفاهم حول مشروع إنشاء وحدة تقطير جوى جديدة (CDU3) بطاقة تصميمية 5 مليون طن خام فى السنة ووحدة استرجاع الغازات الخاصة بها (VRU3) فى أسيوط بين إنبى وبتروجت وشركة أسيوط لتكرير البترول وقام بتوقيع المذكرة عن شركة انبى المهندس محمد عبد العزيز وعن شركة بتروجت المهندس وليد لطفى وعن شركة أسيوط لتكرير البترول المهندس ماجد الكردى رؤساء الشركات الثلاث.

وعقد الاستشارى العام لمشروع تحديث وتطوير مجمع التفحيم شاملاً وحدة إنتاج البوتاجاز بشركة السويس لتصنيع البترول والذى وقعه الكيميائى هشام فتحى رئيس الشركة وكريس بيهان المدير الإقليمى لشركة وورلى الاستشارى.



مذكرة تفاهم بين إنبي لإعداد دراسة لتحول الطاقة بمحمع ميدور

وعقد استشارى عام للمشروعات الجديدة بشركة الإسكندرية للبترول بين المهندس محمد صبحى رئيس الشركة وممثل الشركة الاستشارية وود ميدنيا بيهكس.