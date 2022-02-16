"أوبن أير مول مدينتي" يتصدر وجهات التسوق والترفيه في مصر والشرق الأوسط

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القاهرة - سامية سيد - فرض "أوبن أير مول" التابع لمجموعة طلعت مصطفى نفسه على خريطة المراكز التجارية، وبات أيقونة مراكز التسوق والترفيه في مصر والمنطقة العربية بفضل الخدمات التسويقية والترفيهية التي يتيحها لعشاق التسوق، فضلا عن نجاحه في اجتذاب أشهر البراندات والعلامات التجارية بالعالم بمختلف المجالات، رغم مرور ثلاث سنوات فقط على تدشينه.

ويحظى "أوبن أير مول" بتصميم عصري وجذاب تجعله متفردا عن كافة مراكز التسوق في الشرق الأوسط، حيث يقع في قلب "مدينتي"، ويتيح لرواده إطلالة ساحرة على المناطق الخضراء والبحيرات الاصطناعية، الأمر الذي يجعله في صدارة المراكز التجارية من حيث عدد الزائرين على مستوى شرق القاهرة.

وحرصت مجموعة طلعت مصطفي على عند تصميم المول على تخصيص 8 مباني رئيسية، لكلا منها أنشطة محددة، يضيف مزيدا من السهولة في وصول العميل الي هدفه سواء مجمع السينمات او قاعة الطعام الرئيسية أو أفضل مناطق الازياء والموضة، أو حتي منطقة الالعاب الرئيسية، وغيرها من احتياجاته اليومية.

وحرصا منها على تقديم أفضل الخدمات، ربطت مجموعة طلعت مصطفى تلك المباني بأربعة "ترام" مستوحاة من مدينة سان فرانسيسكو الامريكية لتيسير الحركة بينهم بما يضفي طابعا خاصا للمول.

ويعد اوبن اير مول مدينتي أحد أكبر المراكز التسويقية في مصر والشرق الاوسط، حيث تتخطي المساحة الإيجارية نحو 92 ألف متر مربع، تضم أشهر البراندات المحلية والعالمية في مجال الأزياء والموضة وتوفر أرقي الازياء الملائمة لكافة الاطلالات، فضلا عن أشهر سلاسل المطاعم التي تتيح اشهي المأكولات، والكافيهات العالمية لتجربة الاستمتاع بكوب من مشروبك المفضل خلال التسوق.

وبدأ التشغيل الجزئي ل "أوبن اير مول مدينتي" في أواخر 2019، بافتتاح مبني " E" الذي يضم كارفور هايبر ماركت ومبني "D" لمجمع سينما "رينيسانس" بأكثر من 15 شاشة عرض لأفضل التقنيات للاستمتاع بمشاهدة فيلمك المفضل.

وفي ديسمبر الماضي تم افتتاح "فوود هول" أو صالة الطعام الرئيسية بأكثر من 30 مطعما من أشهر السلاسل المحلية والإقليمية والعالمية، لترضي تطلعات كافة الاذواق، ووقعت مجموعة طلعت مصطفي خلال الفترة الماضية مجموعة من الاتفاقيات مع "ازاديا"، أشهر العلامات التجارية في مجال الموضة والأزياء وأنماط الحياة لافتتاح فروع لهم داخل أوبن اير مول مديتني".

وأخيرا افتتاح مبنى "C" والذي يضم " أكستريم لاند" أكبر مركز ترفيهي من نوعه في مصر، ويوفر تجربة ممتعة لقضاء يوم عائلي وسط مجموعة من الالعاب التى تلائم جميع المراحل العمرية.

كما يضم أوبن اير مول منطقة خدمات يتواجد بها فروع لمختلف البنوك العاملة في السوق المصرية، وتعمل طلعت مصطفي حاليا علي تدشين أكبر صالة للتدريبيات البدنية والصحية بعد تعاقدها مع " إيجنايت إيجيبت" لتنفيذها، لتضيف لمسات جديدة لأوبن أير مول وتجعله مركزا متكاملا لتلبية احتياجات العملاء ليس فقط في مدينتي ولكن في شرق القاهرة وليقدم خدماته لأكثر من أربعة ملايين مقيم في المنطقة.