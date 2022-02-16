مذكرات تفاهم لهيئة البترول وأرامكو وTGS

وقع المذكرة الثانية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ورينوار ريزينجى وكيل شركة TGS وتهدف إلى تحديث وتطوير وسائل توفير وشراء المهمات وتوفير تكنولوجيات حديثة وتنفيذ حلول رقمية للتخطيط والتوقع للاحتياجات المستقبلية وكذلك توفير برامج تدريبية لكافة الشركات التابعة لهيئة البترول على النظم العالمية اللوجستية للتخزين والسلامة المهنية.

وقع مذكرة التفاهم الأولى الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس ابراهيم البوعينين رئيس شركة أرامكو للتجارة وتقضى بتعزيز التعاون بين الجانبين فى امدادات الزيت الخام وتجارة وتداول المنتجات البترولية.

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عدة مذكرات تفاهم خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2022 بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركات ارامكو للتجارة وتيناريس جلوبال سيرفيسيز TGS للتعاون فى مجالات توريد امدادات الزيت الخام والمنتجات ومجالات توفير التكنولوجيات الحديثة والحلول الرقمية وتدريب الكوادر.

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مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية