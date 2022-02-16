شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل توقيع مذكرات تفاهم حول عدد من المشروعات الخاصة بإزالة الكربون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فعاليات مؤتمر و معرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2022، توقيع عددًا من مذكرات التفاهم حول عدد من المشروعات الخاصة بإزالة الكربون بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول و الثروة المعدنية.

بدأت بمذكرة تفاهم بين ايجاس وشل وشلمبرجير لدراسة امكانية تطوير الأعمال ذات المنفعة المشتركة في مجال إزالة الكربون مع التركيز على آيات استخدام الهيدروجين والطاقة منخفضة الكربون من خلال محورين رئيسيين و هما نشاط الهيدروجين والأمونيا وتخزين الكربون في أنشطة الغاز.

و‏يتضمن نطاق الأعمال بعض الأنشطة الخاصة بتقنية إنتاج الهيدروجين والأمونيا من الغاز الطبيعي تطبيق أفضل آليات التقاط و تجميع وتخزين واستخدام الكربون في كافة الأنشطة الهيدروكربونية ‏وخفض انبعاثات الايثان وضمان تحسين كفاءة غاز الشعلة واسترجاعه . مع الأخذ في الاعتبار كل إجراءات الأمن والسلامة وتفادي المخاطر، بالإضافة لتطبيق آليات التوثيق والحصول على الشهادات اللازمة لاستغلال خبرات شركة شلمبرجير في وضع استراتيجيات الهيدروجين والأمونيا محليا.

كما وقعت إيجاس مذكرة تفاهم مع شل للتعاون في تحديد الخيارات المتاحة لإزالة الكربون من صناعة الغاز المصرية من خلال تحديد المشروعات التي يمكن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومشاركة أفضل الطرق والوسائل والممارسات الخاصة باستراتيجيات إدارة الكربون وتقييم الجدوى الفنية والمالية لهذه الاستراتيجيات و تحديد الإطار الزمني المناسب واللازم لهذه الاستراتيجيات بدءاً من تحديد الاستراتيجية حتى تنفيذها والإطار التشريعي والمتطلبات السياسية التي تسمح بتطبيق فرص إزالة الكربون وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بذلك.

ووقعها المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) وخالد قاسم رئيس شركة شل مصر و شريف بيومي المدير العام لشلمبرجير مصر.

وفى ذات السياق، وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) مذكرة تفاهم مع شركة DNV لتقديم المشورة الفنية لايجاس في مجال تحول الطاقة و ازالة الكربون من خلال تقييم الجدوى الفنية و الاقتصادية لازالة الكربون من حيث النقل والتخزين واستخدام مشتقات الهيدروجين منخفض الكربون(مثل الأمونيا) والحد من انبعاثات غاز الميثان و توليد الطاقة المتجددة و تخزين الطاقة و امكانية استخدام البنية التحتية للغاز الطبيعي في مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون وتحديد شهادات اعتماد الهيدروجين- الامونيا منخفضة الكربون و تحديد القواعد واللوائح اللازمة لمصادر الطاقة المتجددة وأيضا الهيدروجين - الأمونيا وتحديد السيناريوهات المثلى فيما يتعلق بنقل و تصدير الهيديروجين المنتج في مصر.

وقع المذكرة المهندس مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) و هشام الجروان نائب رئيس شركة DNV في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

ووقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( ايجاس) مذكرة تفاهم مع شركة Worley لدراسة أوجه التعاون و الخدمات الممكن أن تقوم بها Worely فيما يخص جهود قطاع البترول لإعداد خارطة الطريق لازالة الكربون Decarbonization roadmap ودراسة مبدئية لأهم مصادر الانبعاثات في قطاع البترول و مقترحات لأوجه تخفيض تلك الانبعاثات.

وقع المذكرة المهندس مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) و كريس بيهان المدير العام لوورلي في عمان و الامارات والعراق و شمال أفريقيا.