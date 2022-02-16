شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: لا يوجد أى قطاع حقق معدل نمو بمؤشر سلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو في الربع الثاني بلغ 8.3% بينما بلغ نمو بالنصف الأول من العام المالي الحالي 9 %، موضحة أن المؤشرات الاقتصادية تؤكد تخطي التوقعات بشأن معدل النمو ليبلغ مابين 6.2% إلى 6.5% %.

وأضافت وزيرة التخطيط، خلال مؤتمر صحفى لمجلس الوزراء، أنه لا يوجد أي قطاع حقق معدل نمو بمؤشر سلبي، موضحة أن الوزن النسبي لقطاع الاتصالات من الناتج المحلي نما إلى 3.5 % ونستهدف وصوله إلى 5 %.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والأنشطة العقارية يحتلوا 60% من نسبة النمو وهي أكثر القطاعات المساهمة في زيادة معدلات النمو، والعالم يشهد فترة شديدة الاستثناء فيما يخص زيادة معدلات التضخم .