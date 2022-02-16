شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوبك: لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس أوبك، ديامانتينو أزيفيدو، أن إمدادات النفط الآن ليست كافية وأن شركات النفط لا تستثمر بما يكفي، موضحا أن أعضاء المنظمة ملتزمون بزيادة الاستثمار، وإنتاج المزيد من الخام لكن الأمر يستغرق وقتا.

وأشار إلى أنه لا يوجد حل فوري لارتفاع أسعار النفط، مبينا أن إنتاج النفط زاد خلال الأشهر الماضية، لكن لا تزال هناك فجوة بين الأهداف والإنتاج.

وشدد على الاستثمار بأسرع ما يمكن حتى يلبي المعروض الطلب، معلقاً:"هناك ارتفاع سريع في الطلب وعلينا التعامل مع ذلك".