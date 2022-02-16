شكرا لقرائتكم خبر عن «زين السعودية» توافق على بيع 80% من حصتها في البنية التحتية للأبراج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة "زين السعودية" عن موافقة مجلس إدارتها على عرض الاستحواذ المقدم من تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة، السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز ، وشركة سلطان القابضة، بنسبة إجمالية 80% من البنية التحتية الخاصة بالأبراج التابعة للشركة والتي يبلغ عددها 8,069 برجاً، والتي تبلغ قيمتها 3,026 مليون ريال.

وتأتي موافقة مجلس إدارة "زين السعودية" على الصفقة بعد تلقي العرض من التحالف، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج، والمقسمة وفق التالي 60% لصندوق الاستثمارات العامة، و 10% لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز، و 10% لشركة سلطان القابضة، فيما ستحتفظ شركة "زين السعودية" بنسبة 20% المتبقية.

وتأتي الصفقة تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تطوير قدرات الابتكار في المملكة، لتصبح مركزاً عالمياً منافساً في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية، حيث يعد أحد القطاعات الاسـتراتيجية محلياً، والتي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها. وكما ستعزز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على القطاع والجدوى المالية منه بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.