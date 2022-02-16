شكرا لقرائتكم خبر عن ترسية مشروع تطوير الشاطئ المعياري بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • إجمالي الإيرادات للمشروع تقدر بـ 120 مليون ريال

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير الشرقية اليوم، عن ترسية المشروع الاستثماري النموذجي الأول للشاطئ المعياري في محافظة الخبر، وتطبيق معايير العلم الأزرق Blue Flag Beach.

وأوضحت الأمانة، أن المشروع يأتي ضمن برنامج جودة الحياة في المنطقة الشرقية، وإبراز مكانتها على الخارطة السياحية والترفيهية والبيئية في الخليج العربي، مبينةً أن المشروع صديق للبيئة ويعد الأول من نوعه على مستوى المملكة بنموذج استثماري يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضح معالي أمين المنطقة المهندس فهد الجبير، أن بناء المشروع يأتي بمساحة محدودة، لإتاحة مساحات أكبر للمتنزهين، مفيدًا أن إجمالي الإيرادات للمشروع تقدر بـ 120 مليون ريال، إضافةً إلى توفير فرص وظيفية والارتقاء بمستوى الخدمات بالمنطقة، لدعم ملف ترشيح محافظة الخبر بأن تكون ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا في برنامج "جودة الحياة".

وبين أن مشروع "الشاطئ المعياري" يأتي امتدادًا للمشاريع الاستثمارية الرائدة في المنطقة الشرقية التي تعزز البعد السياحي والاقتصادي والترفيهي المتنوع للمنطقة، بما يتماشى مع توجهات المملكة في تطبيق المعايير العالمية للشواطئ، مبينًا أن المشروع سيتضمن أنشطة سياحية وترفيهية تراعي الاشتراطات البيئية والتجديد لسكان وزوار المنطقة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ضمن مفهوم التنمية المستدامة والصديقة للبيئة وكفاءة الإنفاق.