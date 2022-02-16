شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش أسعار النفط وبرنت يسجل 94 دولارا للبرميل و93 دولارا للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء ، نحو94 دولارا للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى نحو 93 دولارا للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم، شهدت انتعاشا، وذلك بعد تكبدها خسائر أمس الثلاثاء، وصفها الخبراء بأنها أكبر خسارة في يوم واحد خلال العام .

وحققت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية للأسبوع الثامن على التوالي، وذلك في ختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، وسجلت عقود خام القياس العالمي برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 1.3 % مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

كما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخام خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة %0.1 لتصل إلى حوالى 6.3 مليون برميل يوميا، بينما ارتفعت صادراتها من النفط الخام بنسبة %0.2 لتبلغ حوالى 3 ملايين برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفاض واردات الولايات المتحدة الأمريكية من المنتجات النفطية خلال شهر ديسمبر 2021 بنسبة 3.3 % لتصل إلى حوالى 2 مليون برميل يوميا، كما انخفضت صادراتها من المنتجات النفطية بنسبة 5.6 % لتبلغ حوالى 5 ملايين برميل يوميا.